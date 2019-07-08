الهريفي يدافع عن هيئة الرياضة ويحمل إدارة النصر وهيئة الشرف مسؤولية ما يحدث للنادي

انتقد لاعب النصر السابق فهد الهريفي إدارة وأعضاء هيئة الشرف بنادي النصر، فيما دافع عن الهيئة العامة للرياضة بخصوص ما اتخذته من إجراءات حول انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي.
وأوضح الهريفي أن الهيئة أعطت المسؤولين في نادي النصر أكثر من فرصة، لكنهم عجزوا عن اختيار شخص يقود الكيان خلال الأربع سنوات القادمة.
وأضاف في عدد من التغريدات عبر “تويتر”، أن مسؤولي النصر لم يتحملوا مسؤوليتهم وفضلوا الهروب ولجؤوا لخلق الأعذار، ثم لجؤوا لما سماه “الأرض الخصبة” وسائل التواصل الاجتماعي لتأجيج الاحتقان الجماهيري، خاتما تغريداته بالتساؤل التالي: “أليس في النصر الداعم الثابت والإدارات متغيرة؟”.وفق “أخبار 24”.
وكانت الهيئة العامة للرياضة، أعلنت انعقاد الجمعية العمومية لنادي النصر يوم الخميس المقبل بأي عدد سوف يحضر حتى ولو لم يكتمل النصاب القانوني.