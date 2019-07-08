ساوباولو للنصر: سدد قسط بيتروس الأخير

تلح إدارة نادي ساوباولو البرازيلي، على نظيرتها في النصر؛ لتسديد القسط الأخير من قيمة انتقال اللاعب بيتروس ماثيوس؛ الذي يبلغ 1.5 مليون دولار، بعد أن حلّ موعده منذ 30 آذار (مارس) الماضي “متأخرة أكثر من ثلاثة أشهر”، بيد أنها لم تحوّله في حسابهم خلال الوقت المتفق عليه، بينما لا يزال النادي الأصفر يبحث عن إدارة منتخبة تخلف سابقتها بقيادة سعود آل سويلم.
وتبلغ القيمة الكلية لانتقال بيتروس، إلى النصر ستة ملايين دولار، في عقد يمتد لموسمين مضى منهما موسم واحد.
وينتظر أن تسارع إدارة النصر المكلّفة بتحويل المبلغ في غضون اليوميين المقبلين لاغلاق مستحقات ساوباولو كافة.
إلى ذلك، أجرى اللاعب يحيى الشهري؛ كشفا طبيا في مركز الفيفا الطبي في دبي؛ للاطمئنان على العملية الجراحية التي خضع لها في الكتف بعد نهاية الموسم الماضي مباشرة، حيث أثبتت الفحوص الطبية تجاوزه بشكل كبير المرحلة العلاجية، وينتظر أن يكون جاهزا مع بداية الموسم الجديد للمشاركة مع الفريق.
على صعيد ثان، ينتظر أن ينضم المغربي محمد فوزير إلى تدريبات النصر، اليوم، بعد انتهاء إعارته إلى أُحد، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا؛ لا ينوي الاعتماد عليه، وأن إدارة النادي ترغب في بيع عقده والمتبقي منه موسم واحد، للأندية المهتمة بخدماته.وفق “الإقتصادية”.
من جانبه، أكد فوزير؛ أن إدارة النصر طلبت منه الحضور للتدريبات مع بقية زملائه، قال “بعثوا لي بتذكرة طيران لذلك حضرت ولا أعلم عن مستقبلي مع الفريق، كل شيء سيتحدد لاحقا”.
يشار إلى أن إدارة الكرة في النصر طلبت من اللاعبين الحضور اليوم في النادي؛ لانطلاق التحضيرات للموسم الجديد، حيث سيتم تقسيمهم إلى مجموعات لإجراء الفحوص الطبية المعتادة قبل المغادرة الخارجية إلى البرتغال.
وكان فيتوريا؛ قد وصل إلى الرياض بجانب البرازيليين بيتروس؛ ومايكون بيريرا؛ جوليانو دي باولا؛ والحارس الأسترالي براد جونز؛ تمهيدا للانخراط في التدريبات.