رازفان يخطط لاستقطاب «أوليفيرا» للهلال

ذكرت وسائل إعلام يونانية، أن الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال مهتم بالتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي سيرجيو أوليفيرا المحترف بنادي بورتو البرتغالي، والذي سبق له اللعب على سبيل الإعارة لنادي باوك اليوناني، خلال إشراف رازفان فنياً على الأخير.
ويبدو أن رازفان يُدرك جيداً قيمة اللاعب الفنية، من خلال فترة لعبه معاراً في الأشهر الـ6 الماضية مع فريق باوك، إذ يعتقد أنه يمكن أن يساعده في عمله مع الهلال.
من جانب آخر، أشارت مصادر مطلعة أن المفاوض الهلالي يتجه لإعادة المحاولة لتقديم عرض ثالث، وقد يكون الأخير، لضم المحترف البرازيلي إيدنيلسون لاعب الوسط بنادي إنترناسيونال البرازيلي، بعدما تم رفض عرضين سابقين للهلال.
ويحاول النادي البرازيلي تمديد عقد اللاعب، فيما يضغط العرض الهلالي على اللاعب بعدم التمديد، ما قد يسهل موافقة النادي البرازيلي على عرض الهلال.وفق “الشرق الأوسط”.
ومن جهة ثانية، أدى لاعبو الهلال تدريبهم في معسكر لينز النمساوي، فيما واصل الثنائي سلمان الفرج ونواف العابد برنامجهما التأهيلي.
وينتظر الهلاليون نتيجة الفحص الطبي الأخير، الذي أجراه المحترف الإماراتي عمر عبد الرحمن لدى الطبيب الإسباني كوجاك، الذي سبق له أن أشرف على العملية الجراحية في الرباط الصليبي، التي خضع لها اللاعب قبل أكثر من 10 أشهر.
وغادر اللاعب المعسكر متوجهاً إلى برشلونة الإسبانية لهذا الغرض.