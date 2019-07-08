نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > قلب الأهلي «أجنبي»
08/07/2019   1:10 م

قلب الأهلي «أجنبي»

+ = -
651

علمت صحيفة محلية من مصادرها أن مسيري النادي الأهلي يدرسون وبالتشاور مع المدير الفني للفريق الكرواتي برانكو عدم الاستعانة بظهير أيسر أجنبي وذلك بعد المفاضلة بين ظهير أيسر وقلب دفاع، ويأتي ذلك بعد أن أكد برانكو حاجة الفريق لمدافع أجنبي والاعتماد على المحليين في خانة الظهير الأيسر في حال عدم القدرة على جلب ظهير.

وتشير المصادر إلى أن مسيري النادي فتحوا خط المفاوضات مع بعض اللاعبين المحليين في خانة الظهير الأيسر، وذلك لتعزيز قوة تلك الخانة التي يوجد بها كل من «حسين عبدالغني وخالد البركة وعبدالباسط هندي وهاني صباني».وفق “عكاظ”.

من جهة أخرى، تخلف كل من جوزيف دي سوزا ويزيد البكر وخالد البركة ومحمد خبراني ومحمد العويس وعبدالفتاح عسيري ونوح الموسى والسومة الذي غادر وحيدا من الكويت ووصل مساء أمس، عن بعثة الفريق التي غادرت فجر أمس للنمسا لخوض المعسكر الإعدادي بالنمسا، وذلك بسبب الحجوزات، ومنهم من تخلف بسبب التأشيرات اللازمة لدخول النمسا ومن المتوقع لحاقهم ببعثة الفريق في اليومين القادمين.

قلب الأهلي «أجنبي»

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885052313.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.