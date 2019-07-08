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اخبار رياضية > لجنة الانتخابات تستبعد أحد المرشحين لرئاسة النصر
08/07/2019   1:09 م

لجنة الانتخابات تستبعد أحد المرشحين لرئاسة النصر

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كشفت لـ “الرياضية” مصادر خاصة أن لجنة الانتخابات ستستبعد ملف أحد المرشحين الخمسة في رئاسة نادي النصر في مرحلة الطعون، بسبب ما تراه عدم مطابقة لبعض الاشتراطات.

وكان نادي النصر قد أعلن قوائم المرشحين الأولية لرئاسته وعضوية مجلس الإدارة بعد تلقيه خطاباً من الهيئة العامة للرياضة.

وتقدم كلاً من صالح الأطرم ونصر النصر وتركي الدهام وصفوان السويكت وإبراهيم العثمان في فترة استقبال ملفات الرئاسة.

وضمت قائمة نصر النصر كلاً من نائبه سعيد الشهري وضيف الله العتبي وفايز العنزي ومتعب القحطاني ومنير حجيج وثامر الشمري، في حين تضم قائمة الأطرم كلاً من النائب عبدالعزيز العويسي وإبراهيم الحسينان ومحمد الخريجي ومحمد المساعد.

وشهدت قائمة المرشح إبراهيم العثمان حضور كلاً من، عبدالرحمن العبدالقادر نائباً، وعبدالمحسن الزامل وخالد أبو غانم وعبدالله الزوير.

وضمت قائمة تركي الدهام مساعد بن مرشد نائباً له، وحاتم الفواز وعبدالرحمن الخثلان وبندر الرشود، في حين أختار صفوان السويكت سهيل القاسم نائباً وفهد الطيار وعبدالرحمن الشهري وسلمان الحلافي وناصر الجميد أعضاء في قائمته.

وحددت اللجنة يوم الـ7 من يوليو الجاري موعداً لاستقبال الطعون ضد القوائم الأولية، وحدد يوم الخميس المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية.

لجنة الانتخابات تستبعد أحد المرشحين لرئاسة النصر

اخبار رياضية
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