الاتحاد يتعاقد مع صانع الألعاب الأرجنتيني إيميليانو فيكو

نجحت إدارة نادي الاتحاد في حسم صفقة ضم صانع الألعاب الأرجنتيني المحترف في صفوف سانتوس البرازيلي إيميليانيو فيكيو، وأنهت كافة متطلبات انضمامه للفريق، تمهيداً لتوقيع العقد الرسمي معه.
وكان موقع “ترانسفير ماركت” العالمي المختص بأخبار تنقلات اللاعبين والصفقات العالمية، أكد أن فيكيو سينتقل لنادي الاتحاد.
يذكر أن فيكيو يلعب في خانة محور هجومي، وجاء ضمه بطلب من مدرب فريق الاتحاد خوزيه سييرا، الذي سبق وأن دربه في فريق كولو التشيلي، فيما لعب فيكيو الموسم الماضي لصالح فريق شباب الأهلي الإماراتي وسجل 7 أهداف خلال 30 مباراة خاضها مع الفريق.وفق “أخبار 24”.