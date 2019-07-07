وافدان يقتلان مواطنهما بحي نمار في الرياض.. والشرطة تطيح بهما

أطاحت دوريات الأمن التابعة لشرطة منطقة الرياض صباح اليوم الأحد بجانيين من الجنسية اليمنية أقدما على قـتل آخر من بني جلدتهما بعد مشاجرة وقعت بينهم داخل المسكن الذي يقطنون فيه بحي نمار.
وجاءت عملية القبض على المتهمين وكشف ملابسات الجريمة بعد اشتباه رجل أمن بوافد كان يسير بشكل سريع صباح اليوم بأحد شوارع الحي، فقام باستيقافه وسأله عن هوية إثبات الشخصية فظهرت عليه علامات الارتباك.
وفي تلك الأثناء حضر شخص لرجل الأمن وقال له إن الشخص الذي يستوقفه هرب من شجار وقع بإحدى البنايات السكنية بالحي، فانتقلت الدورية للمبنى وعُثر هناك على مقيم يمني في العقد الرابع من العمر وقد فارق الحياة إثر إصابته في المشاجرة.وفق “أخبار 24”.
وألقت الدوريات القبض على المتهمين قبل تمكنهما من الفرار، كما عثرت على ملابسهما التي كانا يرتديانها وقت ارتكاب الجريمة وعليها آثار الدماء، وتم إيداع المتهمين بالتوقيف وإبلاغ النيابة العامة بحكم الاختصاص.