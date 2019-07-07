تعرّف على فيزا الشنغن وكيفية التقديم والحصول عليها‎ بسهولة

قدّمت بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي بعض المعلومات حول تأشيرة “شنغن” التي تتيح لحاملها دخول دول الاتحاد، كما قدّمت معلومات حول كيفية التقديم للحصول عليها.
وأوضحت البعثة عبر مقطع فيديو توضيحي أن تأشيرة الشنغن تخوّل لمن يحصل عليها الإقامة في 34 دولة أوروبية لمدة أقصاها 90 يوماً في مدة 180 يوماً.
وأبانت أن المتقدم يجب أن تكون صلاحية جواز سفره لا تقل عن ثلاثة أشهر بعد انتهاء مدة الفيزا المطلوبة، لكي يحصل عليها.
وعن طريقة التقديم، أولاً تحميل وتعبئة طلب التأشيرة، وإحضار صورتين شمسيتين لكامل الوجه، مع مستند من البنك الذي يتعامل معه المتقدم يفيد بأنه يمكنه تحمل نفقات الرحلة والإقامة، ونُسخ من تذاكر السفر ذهاباً وإيابا، بالإضافة إلى حجز الفندق، وتأمين صحي يغطي جميع دول الشنغن.وفق “أخبار 24”.
وبعد تعبئة الطلب المتوفر أونلاين، يمكن للمتقدم حجز موعد على الرزنامة، وأن يتقدم بطلب الحصول على تأشيرة شنغن في سفارة أو قنصلية الدولة التي ينوي زيارتها، وتستغرق دراسة الطلب وإصدار التأشيرة حوالي أسبوعين.
وقدٌمت البعثة نصائح للمواطنين المسافرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، منها التأكد من حمل وثائق الحجوزات الفندقية وتذاكر الطيران والقطارات وغيرها، وعدم حمل أي مبالغ كبيرة والتصريح عن المبالغ التي تزيد على 10 آلاف يورو أو ما يعادلها، مع أهمية تسجيل جواز السفر وبيانات الرحلة على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بوزارة الخارجية.