بعد نجاحها الأسبوع الماضي في توليد أول امرأة في أبوظبي بالولادة تحت الماء، كشفت الاستشارية سوسن عبد الرحمن لبرنامج “صباح الخير يا عرب” عن مميزات الولادة “تحت الماء” التي لا تحتاج فيها الحامل إلى أخذ إبرة الظهر ولا مسكنات ولا مهدئات ولا أكسجين.
وقالت الاستشارية الإماراتية إن الولادة تحت الماء تم اكتشافها على يد طبيب فرنسي عام 1805م، حيث تعسرت إحدى مريضاته في الولادة لمدة يومين وبالصدفة طلب منها الجلوس في الماء الدافئ حتى تمت الولادة بسهولة ويسر.
وعن أول ولادة طبيعية تحت الماء التي جرت في أبوظبي، قالت عبدالرحمن إن مريضتها وافقت فوراً على الطريقة لتعودها على الجلوس في الماء بالبانيو بمنزلها قبل ذهابها للمستشفى، حيث لم تأخذ مسكنات أو مهدئات، فقط طلبت ضاحكة مشروب “الكابتشينو”.
وأشارت إلى أن الولادة بهذه الطريقة تخفف كثيراً من آلام الولادة، ولا تحتاج فيها الحامل إلى أخذ إبرة الظهر ولا مسكنات ولا مهدئات ولا أكسجين.
وفق “أخبار 24”.