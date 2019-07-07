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اخبار رياضية > “هيئة الرياضة” توضح إجراءات العملية الانتخابية لنادي النصر في حال عدم اكتمال النصاب القانوني
07/07/2019   9:49 م

“هيئة الرياضة” توضح إجراءات العملية الانتخابية لنادي النصر في حال عدم اكتمال النصاب القانوني

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أكّدت اللجنة العامة للانتخابات بالهيئة العامة للرياضة في بيانٍ لها، اليوم الأحد، أن الجمعية العمومية لنادي النصر ستنعقد مساء الخميس المقبل، وهو ما تبقّى من إجراءات العملية الانتخابية للنادي، نافيةً ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام مؤخراً.

وأضافت: “وفي حال لم يتحقق النصاب القانوني لانعقاد الجمعية فستنعقد للمرة الثانية بتجاوز القوة التصويتية الحاضرة بما نسبته 25٪؜ من المجموع الكلي للأصوات”، وفقاً لما نصت عليه الفقرتان 2 و3 من المادة 16 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

أما في حال عدم اكتمال النصاب، فسيتم عقد الجمعية بعدد القوة التصويتية الحاضرة دون تحديد نصاب معين، كما ستتم عملية الاقتراع لانتخاب المرشحين وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي استناداً إلى ما نصّت عليه الفقرة 1 من المادة 78 من اللائحة.وفق “أخبار 24”.

وكانت أنباء قد تُدوولت عبر مواقع التواصل بأنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجمعية العمومية التي ستعقد الخميس المقبل فسيتم تكليف الإدارة الحالية إلى نهاية الموسم، وهو ما نفته اللجنة جملة وتفصيلا.

“هيئة الرياضة” توضح إجراءات العملية الانتخابية لنادي النصر في حال عدم اكتمال النصاب القانوني

اخبار رياضية
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