أبرز مشاريع وإنجازات “مطارات الرياض” خلال الـ 3 سنوات الماضية‎

كشفت شركة “مطارات الرياض”، اليوم الأحد، عن أبرز المشاريع والإنجازات التي حققتها خلال أعوام (2016، 2017، 2018)، والتي تضمّنت إطلاق خدمات وتدشين أسواق وبناء مطارات وتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات دولية.
ومنذ تأسيسها عام 2016، تخطى مطار الملك خالد أكثر من 23 مليون مسافر، كما أطلقت عام 2017 خدمات “الهوية والعلامة التجارية” و”توصلك” و”صف السيارات” و”إسألني”، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “جنرال إليكتريك” لتعزيز التحول الرقمي.
كما حظي عام 2018 بعدة مشاريع وإنجازات، وهي تدشين “البوابات الجديدة لرحلات بريطانيا وأمريكا” و”صالة الطيران الخاص” و”السوق الحرة الجديدة” وتجهيز منطقة مهيأة للرضاعة الطبيعية، وخدمة “مواقف الفترات الطويلة” وإطلاق الخدمة التفاعلية بـ”تويتر”.
وفي نفس العام تقدّم مطار الملك خالد الدولي 58 مرتبة في تقييم مجلس المطارات الدولي، وتم تقديم الخدمات لـ 100 ألف مسافر في يوم واحد عبر مطار العاصمة، فيما تم في عام 2019 توقيع اتفاقيات ضمن برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجيستية لتطوير منطقة الشحن، إلى جانب تحقيق مطار الملك خالد للمركز 11 عالمياً في مستوى الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول.
كما تم في نفس العام تدشين مكاتب المفقودات الجديدة وتخطّي مطار الملك خالد حاجز المليوني مسافر بنهاية موسم رمضان، وتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع استبدال مصابيح إضاءة الطرق، والانتهاء من المرحلة الأولى لعدد من المشاريع التطويرية للصالات الدولية.
وفق “أخبار 24”.