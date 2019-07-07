نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الأرصاد”: طقس حار على الرياض والشرقية والقصيم غداً الإثنين
07/07/2019   9:47 م

“الأرصاد”: طقس حار على الرياض والشرقية والقصيم غداً الإثنين

+ = -
885

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس غداً الإثنين أن يستمر الطقس حارا إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية والرياض والقصيم.

كما توقعت أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

ويُتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات كلٍ من جازان وعسير والباحة.

فيما أشارت الأرصاد إلى أن الأحساء والدمام ستشهدان غدا أعلى درجة حرارة في المملكة (49 درجة)، فيما ستكون أدنى درجة حرارة في أبها (20).وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: طقس حار على الرياض والشرقية والقصيم غداً الإثنين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885052232.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.