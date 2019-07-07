نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “العمل” تتيح إمكانية نقل وتغيير مراكز الرعاية النهارية لمن سجلوا للعام الدراسي القادم
07/07/2019   9:46 م

“العمل” تتيح إمكانية نقل وتغيير مراكز الرعاية النهارية لمن سجلوا للعام الدراسي القادم

+ = -
781

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إمكانية النقل وتغيير مراكز الرعاية النهارية اعتباراً من تاريخ 7 ذي القعدة إلى تاريخ 6 محرم لمن تم اعتماد تسجيلهم للعام الدراسي القادم.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في “تويتر” أنها أتاحت هذا الإجراء حرصاً منها على تقديم التسهيلات لمستفيديها، فيما ستستمر في تلقي طلبات التسجيل حتى السادس من ذي القعدة.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التسجيل الإلكتروني في مراكز الرعاية عن طريق بوابة الوزارة للفصل الدراسي الأول، حيث تحرص الوزارة بالتعاون مع “التعليم” على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقهم في التعليم والمشاركة الفعالة مع المجتمع.وفق “أخبار 24”.

وحدّدت الوزارة عددًا من الشروط اللازمة لقبول المستفيد في مراكز الرعاية النهارية، لتشمل الحالات من عمر سنتين حتى عمر 45 سنة، وأن تكون درجة ذكاء المستفيد أقل من 50 درجة بحسب المقاييس المعتمدة لمن يعانون من اضطراب فكري متوسط أو شديد.

“العمل” تتيح إمكانية نقل وتغيير مراكز الرعاية النهارية لمن سجلوا للعام الدراسي القادم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885052228.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.