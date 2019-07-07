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أخبار محلية > خادم الحرمين يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج
07/07/2019   9:46 م

خادم الحرمين يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج

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وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية المشرف العام على البرنامج، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة ستعمل عاجلاً على إنفاذ الأمر الكريم من خلال متابعة إجراءاتهم عبر سفارتي المملكة في مصر والأردن وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بقدومهم عبر طائرات خاصة وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج بسهولة ويُسر.وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أنه سيصل عدد الحجاج المستضافين من أسر شهداء فلسطين بعد هذا الأمر الكريم إلى 17 ألف حاج وحاجة.

خادم الحرمين يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج

أخبار محلية
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