سلّم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اليوم الجوائز للفائزين في الدورة الثانية لجائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها لمرحلتي الدكتوراه والماجستير.

وأعلن آل الشيخ خلال مخاطبته حفل توزيع الجوائز اليوم الأحد بجامعة الملك سعود، عن توجيه خادم الحرمين الشريفين بأن تصبح الجائزة في دوراتها القادمة جائزة عالمية، وأن تتفق مع رؤية المملكة 2030، وذلك تعبيراً عن مكانتها وتميزها.

وفاز بالجائزة 8 فائزين، ثلاثة منهم برسائل دكتوراه، وخمسة برسائل ماجستير، وهم من جامعات الملك سعود، وأم القرى، والملك خالد، والإمام عبدالرحمن بن فيصل، والقصيم.

وقال المشرف على مركز الملك سلمان للدراسات، الدكتور عبدالله السبيعي، إن الجائزة تهدف لدعم وتشجيع طلاب الدراسات العليا، وتحفيز لهم على الإبداع في مجال دراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، علاوة على تعزيز الاهتمام بالدراسات التاريخية عن الجزيرة العربية، وإثراء الدراسات التاريخية والحضارية عنها بأعمال تتميز بالعمق والإضافة العلمية.

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وفق “أخبار 24”.