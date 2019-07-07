روى الإعلامي محمد الهمزاني قصة طريق “سبع الملاف” أحد طرق الحج التي سلكها قديماً أهل نجد باتجاه مكة المكرمة، قبل دخول السيارات إلى المملكة.
واستعرض الهمزاني في فيديو نشره جانباً من معاناة الحجاج خلال سلوكهم الطريق الذي أخذ اسمه من عدد اللّفات أو التعرجات التي كانت به في السابق، ووقف عند إحدى أشجار الطلح الكبيرة التي كان يستريح عندها الحجاج خلال فترة النهار وتعرف بـ”طلحة الحاج”.
وقال المواطن بجاد بن مطلق المريبض أحد سكان المنطقة أن الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود هو أول من عبر هذا الطريق بالسيارة، حيث مرّ منه مستقلاً “لوري”، وأنه كان يستريح في “طلحة الحاج” ويتناول القهوة ومن ثم يواصل رحلته.
وفق “أخبار 24”.