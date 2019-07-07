الهلال يبحث عن مدافع آسيوي ومحور أوروبي

كشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن توجه إدارة الهلال بالتنسيق مع الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق للبحث عن مدافع آسيوي يشكل إضافة فنية للكتيبة الزرقاء. وبحسب المصادر فإن طاولة المفاوضات الهلالية تضم عدة مدافعين من اليابان والصين وكوريا الجنوبية وأستراليا على مستوى عال للتعاقد مع أحدهم بديلاً عن الأسترالي ديجينك.
كما أوضحت المصادر عزم الإدارة الهلالية استبدال محور ارتكاز تقليدي أوروبي بالإسباني ألبرتو بوتيا لتعزيز العمق الدفاعي بشكل أقوى، حيث يسعى مدرب الهلال الجديد إلى تقوية الخطوط الدفاعية التي شهدت اهتزازا كبيرا في الموسم الرياضي الماضي في الدوري، حيث استقبلت الشباك الزرقاء 33 هدفا، وهو أكبر عدد تتلقاه طوال مشاركات الفريق في الدوري السعودي الممتاز منذ انطلاقته موسم 1977 – 1976 فيما لم تتضح الصورة حول التعاقد مع حارس أجنبي في ظل الأنباء القوية التي تتحدث عن استبعاد الحارس علي الحبسي.
ومن جانب آخر، اجتمع الروماني رازفان لوشيسكو أمس مع اللاعب عمر عبد الرحمن وأشاد بهمته وعزيمته خلال فترة العلاج والتأهيل وبما يملكه من إمكانات وتمنى له التوفيق.
وتشير المصادر إلى أن قرار بقاء عموري من عدمه يعتمد على القرار الفني للمدرب الذي سيعتمد على التقرير الطبي الذي ينتظر صدوره خلال أيام.