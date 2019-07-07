إدارة الاتحاد: نثق في اختيارات سييرا للاعبين

أكدت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي أن عملية استقطاب اللاعبين المحترفين والأجانب تتم بالتشاور مع المدرب التشيلي لويس سييرا، مشيرة إلى ثقتها الكاملة في اختيارات المدرب.
وأثار خبر مفاوضات الإدارة الاتحادية مع المحترف التشيلي لويس خيمينيز ردود فعل واسعة من قبل الجماهير الاتحادية التي أثارها رغبة إدارة ناديها في ضم لاعب يبلغ من العمر 35 عاماً.
وبينت الإدارة الاتحادية في بيانها الذي نشرته عبر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن عملية استقطاب اللاعبين المحليين والأجانب تم البدء في الإعداد له منذ أشهر وكان هناك إجماع على أن يتم ترك المجال أمام المدير الفني لتحديد الاختيارات المطلوبة التي تساعده على تنفيذ طريقته الفنية بالشكل الذي يراه مناسبًا”.وفق “الرياضية”.
وأضاف البيان الاتحادي : “كافة الأسماء التي تم التعاقد معها أو الاستغناء عنها أو التي يجري حاليًا التفاوض معها تم مناقشتها مع المدرب بشكل مستفيض، وتبادل وجهات النظر حيالها بحُثًا عن ما يخدم الفريق فنيًا في المقام الأول دون النظر إلى اعتبارات أخرى ومنها الجانب المالي او شهر اللاعب”.