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اخبار رياضية > وعود بحل مشكلة عقود الأهلي
07/07/2019   1:16 م

وعود بحل مشكلة عقود الأهلي

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أوضحت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، أن إدارة النادي الأهلي تلقت تطمينات ووعوداً من الاتحاد السعودي لكرة القدم لحل مشكلة عقود الثلاثي حسين المقهوي ومعتز هوساوي ومهند عسيري لاعبي الفريق الأول لكرة القدم. وأشارت المصادر نفسها إلى أن لاعبي الأهلي سيستمرون مع الفريق بالعقود التي وقعوها بعد أن تم رفض توثيقها سابقاً في اتحاد القدم بداعي أنها كانت قبل النظام الجديد.

وكان المقهوي وهوساوي وعسيري قد انضموا مطلع الأسبوع الماضي إلى التدريبات، واعتمد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب الفريق أسماءهم ضمن القائمة المغادرة إلى المعسكر الخارجي في النمسا.

وعود بحل مشكلة عقود الأهلي

اخبار رياضية
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