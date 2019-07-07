الاتحاد يتفق مع فيتشو ويستغني عن الأحمدي

علمت مصادر أن إدارة نادي الاتحاد اتفقت مع الأرجنتيني إميليانو فيتشو لتمثيل العميد لمدة عام واحد بعد إصرار مدرب الفريق، التشيلي لويس سييرا على استقطابه على الرغم من كبر سن اللاعب «33 عاما» وعدم اقتناع الإدارة به.
يذكر أن إيمليانو خاض تجربة احترافية الموسم الماضي مع شباب أهلي دبي عندما كان يدربه لويس سييرا قبل أن تتم إقالة الأخير من تدريب الفريق الإماراتي بعد النتائج السلبية.
استغناء
كشفت مصادر أن إدارة الاتحاد تتجه لإنهاء التعاقد مع المحترف المغربي كريم الأحمدي والبحث عن مدافع أجنبي يكون بجانب مروان دا كوستا لتدعيم خط الدفاع بعد أن فشلت محاولات الإدارة باستقطاب مدافعيين محليين على مستوى عال. وفق “الوطن”.
تدريبات
ميدانيا، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته في معسكره الإعدادي بمدينة مانشستر على فترتين صباحية ومسائية. وسط متابعة من رئيس النادي أنمار الحائلي ونائبه المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي، وخصص مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا التدريبات للإعداد البدني، وشهدت التدريبات مشاركة الصربي ألكساندر بريجوفيتش في المران بعد انضمامه لمعسكر الفريق.
من جهة أخرى استدعى الجهاز الفني ثنائي فريق درجة الشباب نايف عسيري وباسم الخضيف للانضمام إلى معسكر الفريق الخارجي، ويعمل الجهاز الإداري لاستخراج التأشيرات تمهيداً لانضمامهما في الفترة المقبلة.