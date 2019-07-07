الرائد والحزم والاتفاق يتنافسون على فوزير النصر

علمت «دنيا الرياضة» أن لاعب الوسط في النصر المغربي محمد فوزير تلقى العديد من العروض من الأندية السعودية يأتي في مقدمتها الرائد والحزم والاتفاق للحصول على خدماته بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، وينتهي عقد فوزير مع النصر نهاية الموسم المقبل، وتشير المصادر إلى تلقي فوزير عرضين من ناديين تركيين، وسيحسم فوزير مع الإدارة النصراوية مصيره في الساعات القليلة المقبلة بعد وصوله للرياض فجر أمس (السبت).
من جهة أخرى خضع لاعب وسط النصر يحيى الشهري في أحد المراكز المتخصصة في دبي تحت إشراف الدكتور مبارك المطوع عضو المركز لبرنامج تأهيل مكثف في مفصل الكتف بعد إجرائه للعملية الجراحية في الكتف التي أجراها على يد الجراح العالمي فيليب لاندور، وكشف الطبيب للشهري حاجته لبرنامج تأهيلي لمدة أسبوعين بعدها يعود للمشاركة بالتدريبات الجماعية.