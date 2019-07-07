بعثة الأهلي إلى النمسا اليوم وسط جدل حول «قائمة المستبعدين»

تغادر اليوم بعثة فريق الأهلي إلى النمسا، من أجل البدء في معسكر خارجي تحضيرا للموسم الجديد، وسط جدل جماهيري حول الأسماء التي تم استبعادها من القائمة وأخرى تم ضمها.
ويستمر المعسكر حتى نهاية شهر يوليو (تموز) الحالي تحضيرا لانطلاقة الموسم الجديد والذي يستهله بمواجهتي الذهاب والإياب لدور الـ16 في دوري الأبطال الآسيوي أمام الهلال مطلع شهر أغسطس (آب) المقبل.
ومن المقرر أن يخوض الأهلي خلال معسكره الإعدادي الخارجي عددا من المباريات التجريبية تتراوح بين أربع إلى ست مباريات قبل العودة إلى جدة حيث يعمل الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش على تنسيق المباريات التجريبية طوال الأيام الماضية.
وكانت القائمة النهائية للاعبين المختارين من قبل الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب فريق الأهلي، أحدثت جدلا جماهيريا بعد أن ضمت أسماء غير متوقعة واستبعدت أخرى كان يراها الجميع أنها لم تأخذ فرصتها كاملة، وفي مقدمتها اللاعب الشاب أيمن الخليف والذي كان أحد الأوراق الرابحة مع مدربين الفريق الموسم المنتهي ووصل لصفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بجانب اللاعب عبد العزيز الشهراني الذي استقطبه الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير (كانون الثاني) الماضي قادما من ضمك ولم يشارك في أي مباراة.
وضمت الأسماء التي تم استبعادها من المغادرة لمعسكر فريق الأهلي الخارجي عددا من العناصر الشابة «يحيى القرني وأحمد الرحيلي وعلي عواجي وأحمد الزين وعلي الزبيدي وكلاوديو بايزا اللاعب التشيلي وأيمن الخليف وعبد الله مجرشي ومحمد الزبيدي وعبد العزيز الشهراني وفيصل دارسي».وفق “الشرق الأوسط”.
وينتظر أن توافق إدارة النادي على إعارة العدد الأكبر منهم بعد وصول عدد من العروض لأبرز الأسماء وتم تأجيل البت فيها حتى يحدد مدرب الأهلي القائمة التي سيعتمد عليها الموسم المقبل.
من جهة ثانية، ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن نادي ريفربلايت أرسل عرضا رسميا لإدارة النادي الأهلي بقيمة تقارب أربعة ملايين دولار أميركي من أجل التعاقد الرسمي مع اللاعب باولو دياز المدافع الدولي التشيلي والمحترف في صفوف فريق الأهلي مع توقعهم موقفا إيجابيا من قبل إدارة نادي اللاعب بالموافقة على العرض المقدم.
بينما تحدث والد اللاعب باولو دياز لصحيفة أرجنتينية بأن ابنه لديه رغبة كبيرة للانتقال إلى الأرجنتين معترفا بأن الأمور تسير بصعوبة حيث يرغب ناديه بمبلغ الصفقة بالكامل، وأن اللاعب لم ينضم لمعسكر فريقه لأنه يتمتع بإجازته السنوية بعد المشاركة مع بلاده.