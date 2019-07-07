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أخبار محلية > طالب بالتحقيق والعلاج والتعويض.. أفغاني يتهم مستشفى بعسير بالتسبب في حرق قدم طفله حديث الولادة
07/07/2019   1:05 م

طالب بالتحقيق والعلاج والتعويض.. أفغاني يتهم مستشفى بعسير بالتسبب في حرق قدم طفله حديث الولادة

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اتهم وافد من الجنسية الأفغانية أحد المستشفيات الخاصة بعسير بالتسبب في حرق قدم طفله حديث الولادة أثناء وجوده في قسم الحضانة بالمستشفى.

ورفع الوافد -ويدعى محمد أكرم- شكوى رسمية لإدارة الشؤون الصحية بعسير، مطالباً وفقاً لصحيفة “عكاظ” بالتحقيق في القضية ومحاسبة المتسبب، وتوفير العلاج اللازم لطفله والتعويض عن الضرر الذي لحق به إذ أنه لم يتلق أي علاج حتى الآن على الرغم من مضي قرابة شهر من تعرضه للحرق.

وقال أكرم أنه سبق أن رفع شكوى عاجلة لإدارة المستشفى بقضية طفله “معاذ” غير أنه لم يجد تجاوباً، ما دفعه لرفع الشكوى لـ”صحة عسير”، لافتاً إلى أن حالة طفله حتى الآن غير مستقرة.

وأوضح تقرير طبي لحالة الطفل صادر من مستشفى أبها للولادة والأطفال، أن الطفل تعرض لإصابة قد تكون ناتجة عن حرق بالكعب الأيمن بمساحة دائرة قطرها 4 سم حتى الدرجة الثانية والثالثة، ولا يوجد ضرر بالعظم، وأن مدة الشفاء 4 أسابيع ما لم تحدث مضاعفات.

طالب بالتحقيق والعلاج والتعويض.. أفغاني يتهم مستشفى بعسير بالتسبب في حرق قدم طفله حديث الولادة

أخبار محلية
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