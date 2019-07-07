نفى المستثمر السعودي مبارك الغامدي الممنوع من مغادرة مصر صحة ما ورد في بيان السفارة بالقاهرة ممثلة في إدارتها القانونية، بشأن وجود 4 قضايا مرفوعة ضده الآن بالمحاكم المصرية.
وقال الغامدي إن السفارة لم تقم بالدفاع عنه في أي قضية، كما أن البيان ادعى أن عليه 13 قضية وهذا غير صحيح، مشيراً إلى أنه لم تتبق عليه أي قضايا أمام المحاكم.
وأوضح الغامدي في مقطع فيديو تم تداوله، أن القضايا المنظورة أمام المحكمة هو الشاكي فيها ضد المحتال الذي استولى على مصنعه بدون وجه حق.
وأبان أن قرار منعه من السفر بسبب الإفراج الصحي المشروط بأن يبقى في مصر ويخضع كل 6 أشهر للفحص الطبي، داعياً سفير المملكة لدى القاهرة أسامة نقلي لمساعدته في إنهاء هذا الشرط ليتمكن من العودة لأرض الوطن.
وعبر الغامدي عن شكره وتقديره للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وسفير المملكة بالقاهرة لوقفتهم معه، متمنياً أن تتكلل جهودهم بإنهاء كل الموضوعات المتعلقة به في مصر.
وكانت السفارة ذكرت في بيان لها أن الغامدي عليه 13 قضية جرى الفصل في 9 منها، ولا يزال العمل مستمراً لإنهاء القضايا الأربعة المتبقية، مشيرة إلى أنه صدر بحق الغامدي أحكام بالسجن وقد أسفرت جهود الإدارة القانونية بالسفارة عن الإفراج الصحي المشروط بعدم السفر لحين الانتهاء من بقية القضايا.