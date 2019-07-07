نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. منتخب مصر يخسر من جنوب أفريقيا بهدف ويودع البطولة الأفريقية
07/07/2019   12:03 ص

بالفيديو.. منتخب مصر يخسر من جنوب أفريقيا بهدف ويودع البطولة الأفريقية

+ = -
989

ودّع المنتخب المصري بطولة أفريقيا بعد خسارته اليوم (السبت) بهدف مقابل لا شيء من منتخب جنوب أفريقيا، في دور الستة عشر من البطولة.

وجاء هدف جنوب أفريقيا فبيل نهاية شوط المباراة الثاني من كرة مباغته، ضربت دفاع المنتخب المصري، لتنتهي المباراة بفوز جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

وبهذا الفوز يقابل جنوب أفريقيا منتخب نيجيريا في دور الثمانية من البطولة، بعد فوزه على منتخب الكاميرون.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. منتخب مصر يخسر من جنوب أفريقيا بهدف ويودع البطولة الأفريقية

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885052081.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.