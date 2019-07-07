بالفيديو.. منتخب مصر يخسر من جنوب أفريقيا بهدف ويودع البطولة الأفريقية

ودّع المنتخب المصري بطولة أفريقيا بعد خسارته اليوم (السبت) بهدف مقابل لا شيء من منتخب جنوب أفريقيا، في دور الستة عشر من البطولة.
وجاء هدف جنوب أفريقيا فبيل نهاية شوط المباراة الثاني من كرة مباغته، ضربت دفاع المنتخب المصري، لتنتهي المباراة بفوز جنوب أفريقيا بهدف دون رد.
وبهذا الفوز يقابل جنوب أفريقيا منتخب نيجيريا في دور الثمانية من البطولة، بعد فوزه على منتخب الكاميرون.
#مصر_جنوب_افريقيا
هدف قاتل لجنوب أفريقيا في الدقيقة 86
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— #البث_المباشر (@4lggmm) ٦ يوليو ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.