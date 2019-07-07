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أخبار محلية > “أمانة الرياض” تحذر من شراء البضائع والخضراوات والفاكهة المعروضة على الأرصفة
07/07/2019   12:03 ص

“أمانة الرياض” تحذر من شراء البضائع والخضراوات والفاكهة المعروضة على الأرصفة

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دعت أمانة منطقة الرياض المستهلكين إلى الحذر من شراء البضائع التي تباع على الأرصفة والطرقات كالخضراوات والفاكهة الصيفية والتمور، حفاظا على سلامتهم.

وأوضحت الامانة أن جميع تلك المنتجات معرضة للغبار والجراثيم والفساد، وهي مصدر من مصادر التلوث.

وأضافت أنها مستمرة في حملاتها لضبط الباعة الجائلين غير النظاميين، وأن تعاون المواطنين والمقيمين معها أحد أهم أسباب نجاحها.

وفق “أخبار 24”.

“أمانة الرياض” تحذر من شراء البضائع والخضراوات والفاكهة المعروضة على الأرصفة

أخبار محلية
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