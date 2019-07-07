“أمانة الرياض” تحذر من شراء البضائع والخضراوات والفاكهة المعروضة على الأرصفة

دعت أمانة منطقة الرياض المستهلكين إلى الحذر من شراء البضائع التي تباع على الأرصفة والطرقات كالخضراوات والفاكهة الصيفية والتمور، حفاظا على سلامتهم.
وأوضحت الامانة أن جميع تلك المنتجات معرضة للغبار والجراثيم والفساد، وهي مصدر من مصادر التلوث.
وأضافت أنها مستمرة في حملاتها لضبط الباعة الجائلين غير النظاميين، وأن تعاون المواطنين والمقيمين معها أحد أهم أسباب نجاحها.
حفاظًا على سلامتكم احذروا شراء البضائع التي تباع على الأرصفة والطرقات كالخضروات والفاكهة الصيفية والتمور، جميعها معرض للغبار والجراثيم والفساد، وهي مصدر من مصادر التلوث. #أمانة_منطقة_الرياض مستمرة في حملاتها لضبط الباعة الجائلين غير النظاميين، وتعاونكم معنا أحد أهم أسباب نجاحنا. pic.twitter.com/dTD2i26qnL
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) ٦ يوليو ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.