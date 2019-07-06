أعلن نادي النصر بشكل رسمي مساء اليوم (السبت) عن القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر، وذلك بعد إغلاق باب الترشح الخميس الماضي.
وضمت قائمة المرشحين للفترة الثالثة، 5 منافسين على منصب الرئاسة هم: “صالح الأطرم، ونصر النصر، وتركي الدهام، وصفوان السويكت، وإبراهيم العثمان”.
وكانت الفترتان الأولى والثانية شهدتا عدم تقديم أي مرشح لأوراقه من أجل خلافة سعود آل سويلم في رئاسة مجلس إدارة النصر، ليتم فتح باب التقديم لفترة ثالثة وتشهد تقدم المرشحين في اليوم الأخير قبل إغلاق باب الترشح.
ومن المقرر أن يُفتح باب الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين، ويتم النظر في الطعون المقدمة هذا الأسبوع، وإعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين، وذلك قبل موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية في 11 يوليو.
وفق “أخبار 24”.