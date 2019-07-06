دعا برنامج حساب المواطن، غير المسجلين في البرنامج للمسارعة بالتسجيل قبل يوم الـ10 من يوليو الجاري للاستفادة من الدفعة القادمة لشهر أغسطس (الحادية والعشرين).
وأوضح أن التسجيل يكون من خلال الدخول على الرابط التالي http://ca.gov.sa
وكان البرنامج أعلن أنه سيودع الدفعة العشرين لمستحقي الدعم من مستفيدي البرنامج يوم العاشر من يوليو الجاري، والذي يصادف يوم الأربعاء القادم.
وأودع البرنامج في العاشر من الشهر الماضي الدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، بمبالغ تجاوزت 2.5 مليار ريال لنحو 12.4 مليون مستفيد وتابع.
وفق “أخبار 24”.