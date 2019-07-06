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أخبار محلية > “التحالف” يُسقط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة.. وينفي مزاعم إصابة أهدافها بدقة
06/07/2019   11:58 م

“التحالف” يُسقط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة.. وينفي مزاعم إصابة أهدافها بدقة

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اعترضت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن طائرات بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط الطائرات، نافياً في الوقت ذاته مزاعم الميليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، مؤكداً أن الحقيقة أنها تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف.

وأكد المالكي، أن محاولات الميليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم مواجهاتها باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديهم بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.وفق “أخبار 24”.

“التحالف” يُسقط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة.. وينفي مزاعم إصابة أهدافها بدقة

أخبار محلية
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