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أخبار محلية > مواطن يعتذر لـ”كوثر الأربش” إثر إساءته لها تنفيذاً لحكم قضائي.. وهكذا ردّت عليه‎
06/07/2019   6:32 م

مواطن يعتذر لـ”كوثر الأربش” إثر إساءته لها تنفيذاً لحكم قضائي.. وهكذا ردّت عليه‎

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أقر مواطن شاب بخطئه وندمه على ما بدر منه تجاه عضو مجلس الشورى كوثر الأربش من إساءة، وقدّم اعتذاراً لها عبر حسابه في موقع “تويتر”، تنفيذاً لحكم قضائي صادر من محكمة الدمام مؤخراً.

وقال المواطن في رسالة اعتذاره التي كتبها اليوم (السبت) وأعادت الأربش نشرها عبر حسابها، أنه أخطأ بحقها وندم على فعله، ويعتذر لها أمام الملأ كما جاءت إساءته لها على العام، مُقراً بأن ما بدر منه كان في لحظة غفلة وجهالة عارضة وفي غير محلها.

وعلّقت الأربش على رسالة الشاب بأنها تنازلت عنه، آملة من شباب وفتيات الوطن عدم الانسياق خلف المحرضين والتيقن تمام اليقين أن الشتم والإساءة ونشر الشائعات والقذف، ليس نضالا شريفا ولا يخدم قضية.وفق “أخبار 24”.

وكانت محكمة الدمام قد أصدرت الشهر الماضي حكماً ضد مواطن بتهمة التشهير والإساءة الإلكترونية لكوثر الأربش، وألزمته بالاعتذار لها عبر حسابه في “تويتر”.

مواطن يعتذر لـ”كوثر الأربش” إثر إساءته لها تنفيذاً لحكم قضائي.. وهكذا ردّت عليه‎

أخبار محلية
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