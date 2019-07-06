تشهد جمهوريتا إندونيسيا وبنجلاديش يوم غد الأحد، إطلاق مبادرة طريق مكة للسنة الثالثة على التوالي في مطار سكارنو هاتا الدولي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وللمرة الأولى في مطار شاه جلال الدولي في العاصمة دكا.
وأبدت السلطات في البلدين تعاونا كبيرا مع فريق المبادرة للانطلاق يوم غد، حيث توزع الفريق على البلدين اللذين يبعدان عن بعضهما بنحو 7 آلاف كيلومتر، وسيتم في نفس الوقت إنجاز إجراءات الحجاج بكل يسر وسهولة.
وتواصل مبادرة طريق مكة نجاحها لهذا العام بالتعاون بين عدد من الجهات الحكومية وسط إجراءات تنظيمية سهّلت مغادرة مئات الحجاج حتى الآن من كل من ماليزيا وباكستان بعد إطلاقها يوم أمس الأول، في مطاري كوالالمبور وإسلام آباد.
يُذكر أن المبادرة تتضمن إصدار تأشيرات الدخول إلى المملكة وتسهيلات في إجراءات الجمارك والجوازات في مطارات دول المبادرة وصولًا إلى مطاري الملك عبد العزيز الدولي في جدة والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، بما فيها المتطلبات الصحية ونقل الأمتعة.
وفق “أخبار 24”.