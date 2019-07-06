شقيق طالبة جامعة حائل المتوفاة: خطوتنا القادمة بعد نتائج التحقيق.. ودمها في ذمة من يكتم شهادته‎

قال ممدوح الشمري شقيق الطالبة التي توفيت بجامعة حائل الثلاثاء الماضي إنهم في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات اللجنة التي شكّلها أمير المنطقة، وتوجيهات النائب العام بالتحقيق لكشف ملابسات الوفاة.
وأوضح أن شقيقته “فاطمة” كانت تدرس في السنة الأخيرة بكلية التربية، وأنهم كانوا في انتظار تخرجها في الجامعة بنهاية الفصل الدراسي المقبل.
وأبان أنه في يوم وفاتها تلقى اتصالاً من مستشفى حائل العام يفيده بوجود شقيقته بالمستشفى، لافتاً، وفقاً لصحيفة “سبق”، إلى أنه توجه على الفور برفقة والدته وشقيقته الصغرى للمستشفى، وهناك أخبرهم الطبيب بوفاتها.
وأضاف أنهم عرفوا لاحقاً بتفاصيل وفاة شقيقته، والحديث عن سقوطها بداخل قاعة الدرس وتأخر دخول الإسعاف للجامعة لتقديم الإسعافات اللازمة لإنقاذ حياتها، مشيراً إلى أن والدته تقدمت ببلاغ رسمي للنيابة العامة بحائل وطالبت فيه بالتحقيق وكشف ملابسات الوفاة.
وأبان أن خطوتهم المقبلة ستكون بعد ظهور نتائج التحقيق، داعياً طالبات وموظفات الجامعة اللاتي لديهن معلومات قد تفيد التحقيق في واقعة وفاة شقيقته للتقدم بشهاداتهن لدى النيابة العامة، مضيفاً أن دمها في ذمة كل من يتخاذل عن الشهادة.