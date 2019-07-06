أظهرت صور ومقطع فيديو لحظة وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1440، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أول أمس (الخميس).
وكان في استقبال الحجاج الذين قدموا من دولة بنجلاديش وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، ومدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، وعدد من القيادات بالجهات الحكومية العاملة في مجمع صالات الحج والعمرة بالمطار.
من جهته، قام وزير الحج والعمرة بجولة لتفقد منظومة إجراءات الحج بالمطار، واطلع على الخدمات المقدمة للحجاج لتسهيل وتيسير إجراءات أدائهم لمناسك الحج وضمان عودتهم سالمين إلى بلدانهم.وفق “أخبار 24”.
شاهد استقبال أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة لأداء مناسك الحج لهذا العام #حج_1440 pic.twitter.com/4vMRAZb7BK
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) ٥ يوليو ٢٠١٩