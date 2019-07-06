ذكرت وزارة العدل أن موظفات الوزارة قدمن خدماتهن في المرافق العدلية المختلفة لنحو 28 ألف مستفيدة، بإجمالي معاملات قاربت الـ56 ألف معاملة خلال شهر مايو الماضي.
وأوضحت مديرة الإدارة العامة للأقسام النسائية بالوزارة فاطمة الشريم، أن الأقسام النسائية تقدم خدماتها في محاكم المملكة المختلفة (أحوال شخصية، وعامة، وجزائية، وتنفيذ، وتجارية، وعمالية)، إضافة إلى كتابات العدل.
وأشارت الشريم إلى أن الأقسام النسائية العاملة في المرافق العدلية بالرياض تصدرت القائمة بـ11504 مستفيدات، تليها جدة بـ9324 مستفيدة، ثم الدمام بـ3295 مستفيدة، فمكة المكرمة بـ2351 مستفيدة، والمدينة المنورة بـ1497 مستفيدة.
يذكر أن وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني، وجه مؤخرًا بفتح المجال أمام المرأة للعمل في خمسة مجالات عدلية، وهي: “باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى”، على المرتبة الثامنة.
وفق “أخبار 24”.