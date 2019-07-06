مصادر: “الغذاء والدواء” تمدد مهلة توطين العاملين بالدعاية الصيدلانية حتى 28 نوفمبر المقبل

أفادت مصادر بأن الهيئة العامة للغذاء والدواء قررت تمديد فترة إلزام العمل بتوطين وتصحيح أوضاع العاملين في مجال الدعاية بالمستحضرات الصيدلانية العشبية، وأمهلت الشركات لتصحيح أوضاعها.
وذكرت المصادر وفقا لـ”اليوم”، أن المهلة تأتي لإتاحة الفرصة أمام الوكلاء والشركات، لإنهاء متطلبات التوطين، وتنتهي في 28 نوفمبر 2019.
وكانت الهيئة قد أعلنت في سبتمبر الماضي، أنه سيتم إيقاف خطابات تأييد العمل للصيادلة غير السعوديين على وظيفة مندوب دعاية طبية، وكذلك إيقاف الموافقات على نقل الكفالات، إضافة إلى تعيين صيدلي سعودي على أي وظيفة مندوب دعاية طبية تصبح شاغرة.
وكان وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور توفيق الربيعة قد وافق على عدم الإعفاء من شرط الجنسية للعاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
وقرر الوزير في حينه أن يكون جميع الصيادلة الذين يراجعون القطاعات الحكومية كمندوبي دعاية طبية سعوديين بنهاية عام 2019م، وتوطين وظائف مندوبي الدعاية الطبية بنسبة 25% كل ستة أشهر ابتداءً من 2019م.