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اخبار رياضية > 31 لاعبًا في قائمة الأهلي المغادرة إلى معسكر النمسا
06/07/2019   3:44 م

31 لاعبًا في قائمة الأهلي المغادرة إلى معسكر النمسا

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اعتمد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الكرواتي برانكو قائمة الفريق المغادرة إلى المعسكر الذي يقام في النمسا بداية من الأحد المقبل.

وضمت قائمة الأهلي 31 لاعبًا على النحو التالي:

محمد العويس – ياسر المسيليم – باسم البقي – محمد اليامي – يزيد البكر – سعيد المولد – عبدالله حسون – محمد آل فتيل – معتز هوساوي – محمد البصاص – عبدالله خطيب – عبدالباسط هندي – محمد الخبراني – أدريان سانتوس – حسين عبدالغني – خالد البركة – هاني الصبياني – يوسف الحربي – نوح الموسى – عمر الزيني – حسين المقهوي – عبدالفتاح عسيري – سلطان مندش – عبدالرحمن غريب – مصطفى البصاص – علي الأسمري – سلمان المؤشر – عمر السومة – مهندي عسيري – عثمان الحاج – دجانيني تفاريس.وفق “أخبار 24”.

31 لاعبًا في قائمة الأهلي المغادرة إلى معسكر النمسا

اخبار رياضية
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