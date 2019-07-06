من بينها تعيين أقارب مسؤولين.. 86% من الشكاوى المقدمة لـ”الرقابة والتحقيق” تخص “التعليم”

انحصرت نسبة 86% من البلاغات والشكاوى والإخباريات التي وردت لهيئة الرقابة والتحقيق خلال العام المالي المنصرم 38 – 1439هـ، في وزارة التعليم والإدارات التابعة لها.
ورصدت الإدارات المختصة بالهيئة معظم تلك الشكاوى والبلاغات ضمن المخالفات التي تتصل باللائحة الخاصة بالحقوق والمزايا المالية لموظفي الدولة، ووفقاً لصحيفة “الرياض” فقد رصدت الهيئة 192 ملحوظة، 47% منها حول مخالفة الدليل الإرشادي لبيئة العمل المادية.
ومن أبرز الشكاوى التي تابعتها هيئة الرقابة بلاغ بشأن تجاوزات في تعيينات أقارب بعض المسؤولين في جامعة طيبة بمنطقة المدينة المنورة، وتعيين أقارب مساعد مدير تعليم محافظة حبونا، بالإضافة لمتابعة بلاغ بشأن تمكين موظف بإدارة تعليم شقراء من العمل بعد خروجه من السجن وهو مكفوف اليد.
ومن الشكاوى استمرار إدارة تعليم الرياض في صرف رواتب لموظف منقطع عن العمل، وإخبارية بشأن قيام “تعليم شقراء” بتحسين مستوى معلم للمستوى الخامس دون انطباق الشروط عليه، وتكليف جامعة الملك فيصل بالأحساء اختصاصي أشعة بوظيفة مساعد لمدير الشؤون الإدارية والمالية بكلية الطب.
وشملت التحقيقات تظلم موظفة بالكلية الجامعية للبنات بمحافظة القنفذة بشأن تغيير بياناتها في الأوراق الخاصة بالترقية وتغيير درجة الأداء الوظيفي بطرق غير مشروعة، إلى جانب متابعة بلاغ مواطن يفيد بنقل أحد الموظفين من فرع جامعة المجمعة بالزلفى وتعيينه مديراً لإدارة المرافق بالجامعة، وأنه لا يحضر للمقر الرئيس للجامعة إلا يوماً واحداً في الأسبوع.