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أخبار محلية > 250 مواطنة يتقدمن للعمل كمدربات لقيادة السيارات بالأحساء
06/07/2019   11:10 ص

250 مواطنة يتقدمن للعمل كمدربات لقيادة السيارات بالأحساء

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تقدمت 250 مواطنة للعمل كمدربات في مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات في الأحساء، وينتظر أن يخضعن لعدد من الاختبارات الميدانية خلال الأيام المقبلة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة معهد الإمارات للسياقة، متعهد التشغيل والتدريب بمدرسة الأحساء عامر بالحصا، إن الهدف من الاختبارات الوقوف على مستوى إجادة المتقدمات للقيادة، ومدى إلمامهن بعدد من الجوانب الفنية ذات الصلة بقيادة المركبات، مضيفاً وفقاً لصحيفة “الوطن” أنه سيجري التحقق من عدد سنوات الخبرة في قيادة المتقدمة للسيارات.

وأوضح أن المدرسة ستطرح عدداً من الوظائف الإدارية المختلفة خلال المرحلة الثانية، مؤكداً حرصهم على اختيار مدربات مؤهلات لضمان تقديم دورات تدريبة للراغبات في تعلم القيادة بالجودة المطلوبة، لافتاً إلى أنه لا يوجد سن محدد للمدربات.

250 مواطنة يتقدمن للعمل كمدربات لقيادة السيارات بالأحساء

أخبار محلية
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