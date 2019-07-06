بالفيديو.. الأمير خالد الفيصل يعزي حاكم الشارقة في وفاة نجله

قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، واجب العزاء، لحاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، في وفاة نجله خالد بن سلطان القاسمي.
ونعى ديوان حاكم الشارقة في وقت سابق الشيخ خالد، الذي توفي في المملكة المتحدة يوم الإثنين الماضي، وأُعلن الحداد الرسمي ونُكست الأعلام في الإمارة لمدة ثلاثة أيام.
ونقل الأمير خالد الفيصل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى حاكم الشارقة، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته، وداعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان.وفق “أخبار 24”.
كما قدم التعازي كلٌ من رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز.
#فيديو_وام | #حاكم_الشارقة يتقبل تعازي خالد الفيصل في وفاة خالد بن سلطان القاسمي pic.twitter.com/oVrOvxHe6n
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) ٤ يوليو ٢٠١٩