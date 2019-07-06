قال أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، إنه يجوز وضع مثبت الشعر قبل الوضوء بشرطين يضمنان صحة الوضوء في تلك الحالة.
وأوضح السلمي خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن هناك شرطين لضمان صحة الوضوء بعد وضع مثبت الشعر، هما أن تكون المادة المستخدمة مادة مباحة من الجيلاتينيات أو من حيوان طاهر؛ كونه لا يجوز وضع مادة من حيوان غير طاهر.
وأضاف بأن الشرط الثاني هو ألا تمنع تلك المادة وصول الماء إلى الشعر؛ كون الوضوء واجباً فيه مسح الرأس، مشيراً إلى أنه إذا كانت المادة المستخدمة دهنية فالأصل فيه الجواز، وأما إذا كانت مادة بلاستيكية فإنها تمنع وصول الماء إلى الشعر ومن ثم فإنه لا يجوز بتلك الحالة.
وفق”أخبار 24″.