أعلنت وزارة الداخلية أنها قامت بترحيل أكثر من 858 ألف مخالف خلال أكثر من عام ونصف، وعاقبت أكثر من 492 ألفاً، بينما أحالت أكثر من 446 ألف وافد لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وأكثر من 569 ألفاً لاستكمال حجوزات سفرهم.
وأسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال عام وثمانية أشهر حتى أمس عن ضبط 3 ملايين و443 آلاف و455 مخالفا، منهم 2 مليون و684 ألفا و975 مخالفا لنظام الإقامة، والباقون بين مخالفة نظامي العمل وأمن الحدود.
وأوضحت “الداخلية” أن إجمالي من تم ضبطهم لمحاولة التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 58032 شخصاً، 47% منهم يمنيون، و50% إثيوبيون و3% جنسيات أخرى، وضبط 2511 شخصاً لمحاولتهم التسلل لخارج المملكة.
وتورط 3988 شخصاً في نقل وإيواء المخالفين، منهم 1372 مواطناً، بينما بلغ عدد من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 13 ألف وافد مخالف، منهم 11047 رجُلاً، و1953 امرأة.
وفق “أخبار 24”.