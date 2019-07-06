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أخبار محلية > توقعات الأرصاد لحالة الطقس اليوم السبت
06/07/2019   2:10 ص

توقعات الأرصاد لحالة الطقس اليوم السبت

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية والسواحل الجنوبية من البحر الأحمر.

فيما يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات كلٍّ من جازان وعسير والباحة والطائف.

وأشارت الأرصاد إلى أن الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة ستشهد ارتفاعاً في نسبة الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر.وفق “أخبار 24”.

وتوقعت أن تُسجل أعلى درجة حرارة في الأحساء (47 درجة) وأدنى درجة حرارة (20 درجة) في طريف.

توقعات الأرصاد لحالة الطقس اليوم السبت

أخبار محلية
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