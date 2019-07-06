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أخبار المناطق > أب يتفاجأ بابنتيه المراهقتين مع شابين في مجمع تجاري بالكويت.. فيرفع قضية ضد والدتهما
06/07/2019   2:11 ص

أب يتفاجأ بابنتيه المراهقتين مع شابين في مجمع تجاري بالكويت.. فيرفع قضية ضد والدتهما

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2016

رفع مواطن كويتي قضية إهمال ضد مطلقته لدى الجهات القضائية، بعدما تفاجأ بابنتيهما المراهقتين تسيران برفقة شابين لا تربطهما بهما صلة في أحد المجمعات التجارية بالكويت.

وكان الأب يتجول في المجمع لشراء بعض الأغراض، فشاهد من بعيد فتاتين تشبهان ابنتيه وتتجولان مع شابين، فحاول إيهام نفسه بأنهما ليستا ابنتيه، لكنه عندما اقترب منهما تفاجأ بأنهما ابنتاه اللتان تعيشان في حضانة والدتهما.

وفور مشاهدة الفتاتين (17، و15 عاماً) لوالدهما حاولتا الفرار مع الشابين إلا أن محاولتهما باءت بالفشل، واقتادهما الأب للمنزل ثم توجه إلى مخفر الشرطة وتقدم ببلاغ ضد الأم.وفق “أخبار 24”.

وقال الأب في شكواه: “تركت البنتين في عهدة أمهما وائتمنتها عليهما، لكنها أهملت رعايتهما وأساءت تربيتهما”، فيما قامت الأجهزة المعنية باستدعاء الأم والابنتين للتحقيق والاستماع لأقوالهن؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.

أب يتفاجأ بابنتيه المراهقتين مع شابين في مجمع تجاري بالكويت.. فيرفع قضية ضد والدتهما

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