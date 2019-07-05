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اخبار رياضية > رسميا.. بيراميدز يعلن استحواذ «الشامسي» على النادي
05/07/2019   6:04 م

رسميا.. بيراميدز يعلن استحواذ «الشامسي» على النادي

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أعلن نادي بيراميدز أف سي، رسميا الاستحواذ الكامل لسالم الشامسي على النادي.

ويأتي هذا الاستحواذ انعاكسا للعلاقات المتميزة بين مصر ودولة الإمارات، ودعما لتجربة الاستثمار الرياضي في مصر والتي أثبتت التجربة العملية نجاحها.

وقال بيان النادي: “يوجه المالك الجديد أسمى آيات الشكر إلى المالك السابق المستشار تركي آل الشيخ على رؤيته الثاقبة وما بذله من مجهود كبير في سبيل إنجاح هذه التجربة”.وفق “أخبار 24”.

وتابع: “يؤكد المالك الجديد على رغبته الجادة في استمرار هذه التجربة الاستثمارية على النحو الذي يعود بالنفع والخير على مصر وشعبها وجماهير الكرة المصرية”.

رسميا.. بيراميدز يعلن استحواذ «الشامسي» على النادي

اخبار رياضية
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