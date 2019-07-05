الفتح ينهي أزمة العدالة

أنهت إدارة نادي الفتح أزمة فريق العدالة، الباحث عن ملعب، بالسماح له بالتدرب على الملعب الرديف في النادي، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ”الرياضية”.
ويطلق العدالة، الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين، تحضيراته للموسم المقبل غدًا، بعد تأجيل لـ 48 ساعة، فيما بدأ الفتح تدريباته على الملعب الرئيس الثلاثاء الماضي.
ويخلو مقر نادي العدالة، الواقع في بلدة الحليلة في محافظة الأحساء، من ملعب صالح للتدريبات، ما أجبر الفريق على التنقل، في الأعوام الأخيرة، بين منشأة نادي هجر الجديدة وملاعب أخرى بعضها بالإيجار، فيما يخوض مبارياته على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.
ووفقًا للمصادر، أبدت إدارة الفتح، التي يترأسها سعد العفالق، استعدادها لاستضافة تحضيرات العدالة وإمداده بالأدوات التدريبية اللازمة لحين إيجاد إدارة عبد العزيز المضحي ملعبًا مناسبًا.