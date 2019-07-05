قال وزير الحج والعمرة محمد بن صالح بنتن إن الوزارة أتاحت بوابات إلكترونية أمام الحجاج القطريين للتسجيل فيها، مشيراً إلى أن هناك محاولات لمنعهم أحياناً.
وأكد أن المملكة ترحب بكل من يرغب في أداء فريضة الحج، مشيراً إلى أن هناك إجراءات سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.
جدير بالذكر أن الوزارة أعلنت قبل حوالي شهرين ترحيبها بقدوم المواطنين القطريين لأداء مناسك العمرة بعد تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمعتمرين القطريين ويكون وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.