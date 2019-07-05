ضمن تعهدات قمة مكة..الصندوق السعودي للتنمية ينشئ ويجهز مدارس في الأردن بـ 50 مليون دولار

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني محمد العسعس ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية خالد الخضيري، اتفاقية تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مدارس حكومية في مناطق مختلفة في الأردن بقيمة 50 مليون دولار، ضمن تعهدات المملكة العربية السعودية في قمة مكة المكرمة.
وأعرب الدكتور العسعس عن الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه إلى الأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة بين البلدين الشقيقين.
وثمن الوزير الأردني مساهمة المملكة في المنحة الخليجية لتنفيذ مشاريع استراتيجية للحكومة الأردنية، وكذلك تقديم حزمة مساعدات لها في إطار قمة مكة المكرمة، ودعم الجهود التنموية للحكومة الأردنية في تحمل أعباء اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.وفق “أخبار 24”.
كما نوه بالدور البارز للصندوق السعودي للتنمية في دعم المسيرة التنموية بالأردن في السنوات الماضية، ما كان له أثر واضح في دعم جهود الإصلاح، وتمويل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التنموية في البنية التحتية والصحة والتعليم، وقطاع المياه، وقطاع الطاقة.
وأكد الدكتور الخضيري أن هذه الاتفاقية تجسد الروابط الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وهي امتداد للجهود المخلصة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لدعم مشاريع التنمية التي تنفذها الحكومة الأردنية.