فيديو لتكدس عاملات بمطار الرياض.. و”أبا الخيل”: استقبال العاملات المنزليات مسؤولية مكاتب الاستقدام

أظهر مقطع فيديو متداول تكدس عدد كبير من العاملات الوافدات بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وأرجع متداولو الفيديو الأمر للقرار الأخير الذي أصدرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإسناد مسؤولية استقبال العاملات لمكاتب الاستقدام.
وأشار ناشر الفيديو إلى أنه يظهر وجود نحو 300 عاملة منزلية بالمطار في انتظار إيصالهن إلى أصحاب عملهن، لافتاً إلى أنه وقعت حالات سرقة، وضياع عدد من العاملات خاصة وأنها المرة الأولى التي يصلن فيها للمملكة.
من جهته، جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل التأكيد على أن مسؤولية استقبال العاملات المنزليات وتسليمهن لأصحاب عملهن أصبحت من مهام مكاتب الاستقدام، مبيناً أن ذلك يقتصر على العاملات القادمات لأول مرة إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض.وفق “أخبار 24”.
وأبان أن الوزارة تهدف من هذه الآلية الجديدة لضمان حصول العملاء على أفضل الخدمات، وتسهيل إجراءات وصول العاملات المنزليات إلى أصحاب العمل.
يذكر أن العمل بالآلية الجديدة بدأ الاثنين الماضي بداية بمطار الرياض، على أن تطبق على بقية مطارات المملكة تدريجياً خلال الفترة المقبلة.