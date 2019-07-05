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أخبار محلية > “التجارة” تعلن فتح باب التقديم على 114 وظيفة إدارية للجنسين
05/07/2019   5:56 م

“التجارة” تعلن فتح باب التقديم على 114 وظيفة إدارية للجنسين

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دعت وزارة التجارة والاستثمار الراغبين من الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، للدخول إلى منظومة التوظيف في موقع وزارة الخدمة المدنية “جدارة”، للتقدم على عدد من الوظائف المطروحة.

وبلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بالإعلان (114) وظيفة شاغرة “رجال ونساء”، بمسميات “مراقبين ومراقبات، وباحثين وباحثات، ووظائف إدارية” ومسميات أخرى.حسب “أخبار 24”.

وأوضحت “التجارة” أن التقديم على الوظائف يبدأ صباح يوم الأحد المقبل 4/ 11/ 1440هـ، حتى الساعة الـ 12 ظهراً من يوم الخميس الموافق 8-11-1440هـ.

للاطلاع على تفاصيل الوظائف وشروط التقديم

 

“التجارة” تعلن فتح باب التقديم على 114 وظيفة إدارية للجنسين

أخبار محلية
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