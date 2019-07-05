غرفة الرياض تدعو المواطنين والمواطنات للتقدم على 405 وظائف شاغرة في القطاع الخاص

دعت غرفة الرياض السعوديين والسعوديات، للتقدم لشغل 405 وظائف شاغرة في القطاع الخاص، في عدد من المجالات، حيث يجري عقد المقابلات الشخصية لهذه الوظائف خلال (8 – 11) يوليو الجاري في مقر الغرفة والشركات.
وأوضحت أن الوظائف المتوفرة تشمل 218 وظيفة للسعوديين، و187 للسعوديات، وتحمل مسميات (مقدم خدمة، حراسة أمنية، محاسبة، مصممة جرافيك، موظفة خدمة عملاء، مشرفة خدمة عملاء، مدقق داخلي، مديرة تشغيل، مديرة منطقة، مديرة معرض، ممثلة مبيعات، أخصائي شبكات، مصمم حلول، مطور خدمات ويب، مساعد فني، تبريد وتكييف).
أما الشركات التي طرحت هذه الوظائف؛ فهي (معهد عبدالمحسن الحكير للتدريب، جمعية مودة، شركة الوسيلة للدعاية والإعلان، شركة أباريل للتجارة المحدودة، شركة كرز لنن، شركة الحاسب العربي، وشركة نسما وشركاهم).وفق “أخبار 24”.